Описание

School Of Love: Clubs! (18+) - школьные годы — важный период в жизни, и все наши лучшие решения принимаются, когда мы молоды. В этом визуально-аниме графическом проекте для взрослой аудитории игрокам будет отведена роль школьника, который должен обязательно выбрать клуб для вступления.





Проблема в том, что нет ничего идеального, и эти два оптимальных варианта по-своему одинаково хороши. Школа Любви: Клубы! (18+) предоставит игрокам захватывающий опыт студенческой жизни в вымышленной Академии Феникса. Им придется принимать важные решения, но иногда трудно понять, какой путь лучше. У игроков будет возможность исследовать такие темы, как юная любовь, свидания в старшей школе, дружба, отношения и многое другое. Есть разные концовки в зависимости от вашего выбора; иногда студенты.