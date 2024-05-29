3Yov, или "30-летний девственник", представляет собой увлекательный и беззаботный визуальный роман для взрослых, разворачивающийся в уникальной вселенной, где девственность в возрасте 30 лет награждается волшебными силами. Сюжет игры следует за главным героем, чья жизнь кардинально изменяется в его тридцатый день рождения, когда ему волшебным образом предоставляются необычные способности.





Эти силы приносят не только магическую мощь, но и целый ряд соблазнов и испытаний. Главный герой должен научиться контролировать свои новообретенные способности, а также справляться с непристойными и иногда забавными ситуациями, которые теперь становятся частью его повседневной жизни. Вскоре после обретения своих сил, он получает приглашение присоединиться к "Силам обороны Девственной Лиги" — организации, состоящей из подобных волшебников, которые защищают Землю от внутренних и внешних угроз.





В процессе приключений главного героя он встретит разнообразных персонажей: от соседей и землян до инопланетян и существ из других измерений. Многие из этих встреч предложат романтические или искушающие сценарии, добавляя глубины и сложности в рассказ. 3Yov обещает быть захватывающей историей, где каждый выбор влияет на сюжет, предлагая игрокам погрузиться в мир, где магия и реальность переплетаются в неожиданных и интригующих образах.