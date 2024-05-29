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30 Year Old Virgin (18+)

30 Year Old Virgin (18+) 0.271.DV

2
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.271.DV
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 51 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
881

3Yov, или "30-летний девственник", представляет собой увлекательный и беззаботный визуальный роман для взрослых, разворачивающийся в уникальной вселенной, где девственность в возрасте 30 лет награждается волшебными силами. Сюжет игры следует за главным героем, чья жизнь кардинально изменяется в его тридцатый день рождения, когда ему волшебным образом предоставляются необычные способности.


Эти силы приносят не только магическую мощь, но и целый ряд соблазнов и испытаний. Главный герой должен научиться контролировать свои новообретенные способности, а также справляться с непристойными и иногда забавными ситуациями, которые теперь становятся частью его повседневной жизни. Вскоре после обретения своих сил, он получает приглашение присоединиться к "Силам обороны Девственной Лиги" — организации, состоящей из подобных волшебников, которые защищают Землю от внутренних и внешних угроз.


В процессе приключений главного героя он встретит разнообразных персонажей: от соседей и землян до инопланетян и существ из других измерений. Многие из этих встреч предложат романтические или искушающие сценарии, добавляя глубины и сложности в рассказ. 3Yov обещает быть захватывающей историей, где каждый выбор влияет на сюжет, предлагая игрокам погрузиться в мир, где магия и реальность переплетаются в неожиданных и интригующих образах.


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Информация о модах

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Скачать 30 Year Old Virgin (18+) 0.271.DV взлом

Скачать 30 Year Old Virgin (18+) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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