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COTE: Red Sonata (18+)

COTE: Red Sonata (18+) 0.12.2

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Версия:
0.12.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
183

COTE: Red Sonata (18+) — это визуальный роман впечатляющего качества, основанный на популярном первоисточнике и являющийся его фанфиком. Автор решил отойти от привычных и стандартных практик подобных работ, оставив прежними только декорации и общие условия появления персонажей. Главный герой поступает в престижное образовательное учреждение, в котором царят необычные и нестандартные правила, что и запускает цепь его приключений и испытаний.


Игрокам предоставляется полная свобода в принятии решений, которые будут влиять на развитие сюжета и судьбу протагониста. Вы можете направлять главного героя по различным путям, решая, как он будет взаимодействовать с окружающими его персонажами и какие отношения будет строить. Каждое ваше решение открывает новые сюжетные ветки и повороты.


COTE: Red Sonata (18+) предлагает не только захватывающий и интригующий сюжет, но и великолепную визуальную составляющую, которая делает погружение в игру еще более приятным. Эта игра идеально подходит для тех, кто ценит глубокие и многослойные истории, а также для любителей жанра визуальных романов с элементами интерактива и выбора.


Скриншоты

Информация о модах

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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