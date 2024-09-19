Damn That’s Felicia? - Погрузитесь в захватывающее повествование, где доверие подвергается испытанию. В игре вы играете за парня, чья девушка Фелиция уезжает в колледж. Через серию текстовых сообщений вам предстоит найти баланс между доверием и подозрением, поскольку истории Фелиции не всегда сходятся.
Каждое ваше решение влияет на развитие сюжета и взаимоотношения с Фелицией. Отправляйте сообщения, проверяйте факты и пытайтесь понять, что происходит на самом деле. Станет ли ваше доверие основой крепких отношений, или подозрения разрушат вашу связь?
Damn That’s Felicia? - это интерактивное повествование, которое заставляет задуматься о доверии, честности и значении слов. Игра предлагает уникальный опыт общения и принятия решений, которые ведут к различным концовкам, делая каждый прохождение уникальным и увлекательным.
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