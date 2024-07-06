Описание

First Change - это интерактивный визуальный роман, который погружает вас в жизнь 21-летнего выпускника университета, живущего самостоятельно и пытающегося найти свой путь в мире. Ваша задача - решить, как вы будете зарабатывать деньги, заводить друзей и как девушки, с которыми вы встречаетесь, повлияют на вашу жизнь.





Игра предлагает три побочных персонажа, каждый из которых представляет уникальную тему и влияет на развитие истории. Tangent вводит элементы фемдома, Penny - тему abdl, а Natalie - тему sissy. Взаимодействие с этими персонажами и ваши выборы будут формировать вашу жизнь и определять направление сюжета.





First Change использует множество гифок и фотографий, чтобы создать насыщенное и увлекательное повествование. Эти визуальные элементы делают игру более динамичной и живой, превращая её в захватывающее приключение, которое выходит за рамки обычного текстового романа. Почувствуйте изменения, происходящие в вашей жизни, и исследуйте все возможные пути в этом уникальном визуальном романе.