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First Change (18+)

First Change (18+) 2.13

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Версия:
2.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 050
Скриншоты
Описание

First Change - это интерактивный визуальный роман, который погружает вас в жизнь 21-летнего выпускника университета, живущего самостоятельно и пытающегося найти свой путь в мире. Ваша задача - решить, как вы будете зарабатывать деньги, заводить друзей и как девушки, с которыми вы встречаетесь, повлияют на вашу жизнь.


Игра предлагает три побочных персонажа, каждый из которых представляет уникальную тему и влияет на развитие истории. Tangent вводит элементы фемдома, Penny - тему abdl, а Natalie - тему sissy. Взаимодействие с этими персонажами и ваши выборы будут формировать вашу жизнь и определять направление сюжета.


First Change использует множество гифок и фотографий, чтобы создать насыщенное и увлекательное повествование. Эти визуальные элементы делают игру более динамичной и живой, превращая её в захватывающее приключение, которое выходит за рамки обычного текстового романа. Почувствуйте изменения, происходящие в вашей жизни, и исследуйте все возможные пути в этом уникальном визуальном романе.


Информация о модах

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Скачать First Change (18+) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб
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