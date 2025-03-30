Версия:
Ep.4.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 197
Описание
B.E.S.T The Game (18+) - Главный герой отправляется в путешествие на углубленные курсы иностранных языков, но вместо этого оказывается в подобии спортивного героя. Игра начинается с множества эротических сцен, которые заставят вашу кровь биться быстрее, но не волнуйтесь, вы всегда можете изменить ход истории, принимая решения вплоть до последних нескольких часов, прежде чем вы достигнете конечного пункта назначения.
Насладитесь глубокой, заставляющей задуматься эротической историей о том, что значит найти себя и куда вы собираетесь двигаться дальше. Принимайте решения, когда вы идете в своем путешествии, которые влияют на все: от ваших отношений с другими до того, каким человеком вы в конечном итоге станете.
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