Описание

Cosplay with My Sisters предлагает игрокам погрузиться в вечер, который обещает быть незабываемым. Вы — молодой парень, который оказывается в центре событий, где его сводная сестра Элли и ее дерзкие подруги, Серена и Мег, готовы удивить вас своими впечатляющими косплей-образами. Этот вечер начнется как обычная вечеринка, но вскоре обернется серией кокетливых вызовов и необычных заданий, где фантазии и веселье пересекаются с новыми открытиями.





Исследуйте грани кокетства и веселья





Игрокам предстоит решать, как развиваются события: от шутливых вызовов до более пикантных моментов. Взаимодействие с персонажами, их костюмами и харизмой подарит незабываемый опыт, наполненный юмором и интригой. Cosplay with My Sisters — это игра, где вечер обещает выйти за рамки обыденности и стать чем-то действительно особенным.