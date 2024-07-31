В Mutant College вы станете свидетелем захватывающей истории становления молодого мутанта, только начинающего понимать свои способности. Оказавшись среди таких же, как он, в колледже мутантов, главный герой погружается в мир, полный соблазнительных встреч, острых ощущений и неожиданных вызовов. В каждой новой знакомой скрывается больше, чем кажется на первый взгляд, и каждая встреча открывает новые грани его возможностей.
От первых шагов к героическому пути
Становление героя — это не только путь силы, но и путь соблазна. В ходе приключений герой встретит девушек, которые, очарованные его харизмой, сыграют важную роль в его трансформации. Mutant College объединяет пикантные моменты с насыщенным сюжетом, где каждое ваше решение приближает героя к раскрытию его истинного потенциала и возможно, к судьбе стать настоящим спасителем или героем.
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