Описание

В Mutant College вы станете свидетелем захватывающей истории становления молодого мутанта, только начинающего понимать свои способности. Оказавшись среди таких же, как он, в колледже мутантов, главный герой погружается в мир, полный соблазнительных встреч, острых ощущений и неожиданных вызовов. В каждой новой знакомой скрывается больше, чем кажется на первый взгляд, и каждая встреча открывает новые грани его возможностей.





От первых шагов к героическому пути





Становление героя — это не только путь силы, но и путь соблазна. В ходе приключений герой встретит девушек, которые, очарованные его харизмой, сыграют важную роль в его трансформации. Mutant College объединяет пикантные моменты с насыщенным сюжетом, где каждое ваше решение приближает героя к раскрытию его истинного потенциала и возможно, к судьбе стать настоящим спасителем или героем.