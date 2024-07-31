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Mutant College (18+)

Mutant College (18+) 0.1.0

Обретите силу и исследуйте соблазнительный мир
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 361 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
68
Скриншоты
Описание

В Mutant College вы станете свидетелем захватывающей истории становления молодого мутанта, только начинающего понимать свои способности. Оказавшись среди таких же, как он, в колледже мутантов, главный герой погружается в мир, полный соблазнительных встреч, острых ощущений и неожиданных вызовов. В каждой новой знакомой скрывается больше, чем кажется на первый взгляд, и каждая встреча открывает новые грани его возможностей.


От первых шагов к героическому пути


Становление героя — это не только путь силы, но и путь соблазна. В ходе приключений герой встретит девушек, которые, очарованные его харизмой, сыграют важную роль в его трансформации. Mutant College объединяет пикантные моменты с насыщенным сюжетом, где каждое ваше решение приближает героя к раскрытию его истинного потенциала и возможно, к судьбе стать настоящим спасителем или героем.


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Скачать Mutant College (18+) 361 Мб Ссылка 2 361 Мб
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