Описание

Добро пожаловать в Meadowfell, новейшее дополнение к популярной серии Wilderless, которое приглашает вас насладиться уютной игрой с открытым миром. Здесь вы сможете расслабиться, погрузиться в умиротворяющую атмосферу и исследовать просторные ландшафты в своём собственном темпе. Безмятежная природа, мягкий свет закатов и величественные виды станут вашим идеальным убежищем от повседневной суеты.





Meadowfell создана для тех, кто ищет ненасильственное и творческое игровое приключение. Исследуйте укромные уголки, наслаждайтесь красотой окружающего мира и откройте для себя радость медитативного геймплея. Это идеальное место для отдыха, где каждый найдёт что-то особенное для себя — будь то вдохновение, покой или просто удовольствие от плавного путешествия.