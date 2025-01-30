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Meadowfell (Мод, Unlocked)

Meadowfell (Мод, Unlocked) 2.1

Спокойное исследование и отдых в живописной дикой природе
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Версия:
2.1
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
Protopop Games
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 403 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
290
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Meadowfell, новейшее дополнение к популярной серии Wilderless, которое приглашает вас насладиться уютной игрой с открытым миром. Здесь вы сможете расслабиться, погрузиться в умиротворяющую атмосферу и исследовать просторные ландшафты в своём собственном темпе. Безмятежная природа, мягкий свет закатов и величественные виды станут вашим идеальным убежищем от повседневной суеты.


Meadowfell создана для тех, кто ищет ненасильственное и творческое игровое приключение. Исследуйте укромные уголки, наслаждайтесь красотой окружающего мира и откройте для себя радость медитативного геймплея. Это идеальное место для отдыха, где каждый найдёт что-то особенное для себя — будь то вдохновение, покой или просто удовольствие от плавного путешествия.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Meadowfell (Мод, Unlocked) 403 Мб Ссылка 2 403 Мб

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Отзывы о Meadowfell (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Гость gvozd
Гость gvozd 7 часов назад
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