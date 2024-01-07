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Monster World: Idle RPG (Мод меню)

Monster World: Idle RPG (Мод меню) 1.0.06.01.09

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bombus Studio
Версия:
1.0.06.01.09
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
com.monster.world.rpg.idle
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
246

Monster World предлагает игрокам интуитивную систему развития в режиме ожидания, которая легко понимается и позволяет улучшать характеристики вашего отряда героев и королевства. Процесс развития происходит плавно и естественно, даже если вы находитесь в автономном режиме или в фоновом режиме. Вам не нужно постоянно следить за игрой или тратить большое количество времени и усилий.


Простые нажатия на экран или выполнение других действий в холостом ходу с течением времени приводят к улучшению характеристик ваших персонажей и королевства. Этот процесс постепенно усиливается, и вы можете наблюдать, как ваш прогресс становится более значительным, не вкладывая сложных усилий.


Monster World предлагает игрокам возможность наслаждаться игрой, не прерывая свою повседневную жизнь, и постепенно улучшать своих персонажей и королевство, что делает игровой процесс удовольствием и позволяет достичь значительного успеха в игре без необходимости постоянного присутствия.


Скриншоты

Информация о модах

[Меню игрока]

  • Золотой множитель
  • Множитель драгоценных камней
  • Золото не уменьшается
  • Драгоценных камней не уменьшается
 Теги темы: Мод меню

Скачать Monster World: Idle RPG (Мод меню) 1.0.06.01.09 взлом

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Скачать Monster World: Idle RPG (Мод меню) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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