Описание

Это должно выглядеть и чувствовать себя очень похоже на классическую видеоигру Pixel Fantasy. Мир, в который он уносит вас, завораживает. Все, от персонажей до фона, выполнено в пиксель-арте и выглядит крайне интересно. Тот факт, что каждая плитка в игре содержит жутких ползунов, является главной привлекательностью игры. Вы правильно это прочитали; вы будете участвовать в нелепых боях в истории. Другими словами, они не соответствуют никаким стандартам. Вы не сдаетесь, пока не достигнете своей цели. Это также захватывающий опыт, чтобы путешествовать по районам, лишенным жителей, и использовать свои знания, реабилитируя землю в этих районах.





По ходу путешествия вы найдете надежных попутчиков. Каждый привнесет свои особые способности в конфликт, когда вступит в бой. Судьба «Мира Ретро» зависит от скоординированных усилий группы героев, происходящих из разных цивилизаций и происхождений. Поскольку это будет сложная битва, союзникам нужно будет работать вместе и в полной мере использовать все свои ресурсы, чтобы сохранить темп.