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В игре есть баги! - Idle RPG (Мод, Без перезарядки)

В игре есть баги! - Idle RPG (Мод, Без перезарядки) 1.35.99

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Версия:
1.35.99
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
mafgames (Idle Games, Tycoon Games)
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 654
Скриншоты
Описание

Это должно выглядеть и чувствовать себя очень похоже на классическую видеоигру Pixel Fantasy. Мир, в который он уносит вас, завораживает. Все, от персонажей до фона, выполнено в пиксель-арте и выглядит крайне интересно. Тот факт, что каждая плитка в игре содержит жутких ползунов, является главной привлекательностью игры. Вы правильно это прочитали; вы будете участвовать в нелепых боях в истории. Другими словами, они не соответствуют никаким стандартам. Вы не сдаетесь, пока не достигнете своей цели. Это также захватывающий опыт, чтобы путешествовать по районам, лишенным жителей, и использовать свои знания, реабилитируя землю в этих районах.


По ходу путешествия вы найдете надежных попутчиков. Каждый привнесет свои особые способности в конфликт, когда вступит в бой. Судьба «Мира Ретро» зависит от скоординированных усилий группы героев, происходящих из разных цивилизаций и происхождений. Поскольку это будет сложная битва, союзникам нужно будет работать вместе и в полной мере использовать все свои ресурсы, чтобы сохранить темп.


Информация о модах

Нет перезарядки навыков

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