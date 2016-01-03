Описание

В Idle Hooligans: Club Fights вас ждет захватывающий мир футбольных баталий, где каждый ваш ход меняет баланс сил на поле. Эта ролевая игра для настоящих футбольных фанатов предлагает собирать и улучшать команду, участвовать в ожесточенных схватках за территорию и бросать вызов соперникам в динамичных онлайн и офлайн режимах. Управляйте уникальными бойцами, развивайте их навыки и стратегически планируйте атаки, чтобы ваша команда стала непобедимой силой на улицах.





Испытайте настоящий азарт от уличного футбола, где каждый матч — это возможность проявить лидерство и тактическое мышление. Idle Hooligans: Club Fights сочетает элементы экшена и стратегии, позволяя вам не только наслаждаться захватывающими сражениями, но и строить собственную историю успеха. Собирайте лучших игроков, улучшайте их экипировку и ведите свою команду к вершинам славы, доказывая, что именно вы — настоящий чемпион футбольного поля!