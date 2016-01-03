Idle Hooligans: Club Fights (Мод меню) 1.2.91
Покорите футбольное поле: стройте команду, завоевывайте территорию и достигайте высот!
В Idle Hooligans: Club Fights вас ждет захватывающий мир футбольных баталий, где каждый ваш ход меняет баланс сил на поле. Эта ролевая игра для настоящих футбольных фанатов предлагает собирать и улучшать команду, участвовать в ожесточенных схватках за территорию и бросать вызов соперникам в динамичных онлайн и офлайн режимах. Управляйте уникальными бойцами, развивайте их навыки и стратегически планируйте атаки, чтобы ваша команда стала непобедимой силой на улицах.
Испытайте настоящий азарт от уличного футбола, где каждый матч — это возможность проявить лидерство и тактическое мышление. Idle Hooligans: Club Fights сочетает элементы экшена и стратегии, позволяя вам не только наслаждаться захватывающими сражениями, но и строить собственную историю успеха. Собирайте лучших игроков, улучшайте их экипировку и ведите свою команду к вершинам славы, доказывая, что именно вы — настоящий чемпион футбольного поля!
[Меню Моню]
- Добавить наличные
- Добавить расходы на спасение
- Добавить перезарядные батареи
- Добавить резюме Сборы за построение
- Добавить баллы вклада
- Добавить бриллианты
- Добавить расходный материал Goonabolic
- Добавить расходный материал PVE Takeback
- Добавить факелы
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