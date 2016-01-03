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Idle Hooligans: Club Fights (Мод меню)

Idle Hooligans: Club Fights (Мод меню) 1.2.91

Покорите футбольное поле: стройте команду, завоевывайте территорию и достигайте высот!
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Версия:
1.2.91
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
OOX LIMITED
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 203 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

В Idle Hooligans: Club Fights вас ждет захватывающий мир футбольных баталий, где каждый ваш ход меняет баланс сил на поле. Эта ролевая игра для настоящих футбольных фанатов предлагает собирать и улучшать команду, участвовать в ожесточенных схватках за территорию и бросать вызов соперникам в динамичных онлайн и офлайн режимах. Управляйте уникальными бойцами, развивайте их навыки и стратегически планируйте атаки, чтобы ваша команда стала непобедимой силой на улицах.


Испытайте настоящий азарт от уличного футбола, где каждый матч — это возможность проявить лидерство и тактическое мышление. Idle Hooligans: Club Fights сочетает элементы экшена и стратегии, позволяя вам не только наслаждаться захватывающими сражениями, но и строить собственную историю успеха. Собирайте лучших игроков, улучшайте их экипировку и ведите свою команду к вершинам славы, доказывая, что именно вы — настоящий чемпион футбольного поля!


Информация о модах

[Меню Моню]

  • Добавить наличные
  • Добавить расходы на спасение
  • Добавить перезарядные батареи
  • Добавить резюме Сборы за построение
  • Добавить баллы вклада
  • Добавить бриллианты
  • Добавить расходный материал Goonabolic
  • Добавить расходный материал PVE Takeback
  • Добавить факелы
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Hooligans: Club Fights (Мод меню) v1.2.91 MOD APK

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Скачать Idle Hooligans: Club Fights (Мод меню) 203 Мб Ссылка 2 203 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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