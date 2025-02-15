Hunter’s Trigger: Idle RPG (Мод меню) 1.0.0
Повышайте уровень без границ, побеждайте в офлайн и онлайн боях и станьте чемпионом
Hunter’s Trigger: Idle RPG сочетает в себе взрывной экшен и непрерывное развитие героя, позволяя вам расти 24/7, даже когда вы вне сети. Собирайте трофеи, совершенствуйте навыки и исследуйте подземелья, постепенно раскрывая полный потенциал своего охотника. Чем сложнее испытания, тем более ценными становятся награды, ведь ваша сила растет без остановки и границ, где бы вы ни находились. Смело отправляйтесь навстречу непредсказуемым врагам и сделайте свой вклад в историю безудержной охоты.
Когда наберетесь храбрости, вступайте в жаркие PvP-баталии, чтобы доказать свое превосходство и возглавить лигу чемпионов. Тщательно продуманные комбинации оружия и атрибутов раскроют ваши тактические таланты и помогут взойти на вершину рейтингов. В мире Hunter’s Trigger: Idle RPG нет места для слабости: только лучшие бойцы смогут оставить свой след и стать легендой, достойной появления на экране входа в игру. Готовы ли вы принять вызов и показать, кто хозяин полей сражений?
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
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