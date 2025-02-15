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Hunter’s Trigger: Idle RPG (Мод меню)

Hunter’s Trigger: Idle RPG (Мод меню) 1.0.0

Повышайте уровень без границ, побеждайте в офлайн и онлайн боях и станьте чемпионом
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Super Planet
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Hunter’s Trigger: Idle RPG сочетает в себе взрывной экшен и непрерывное развитие героя, позволяя вам расти 24/7, даже когда вы вне сети. Собирайте трофеи, совершенствуйте навыки и исследуйте подземелья, постепенно раскрывая полный потенциал своего охотника. Чем сложнее испытания, тем более ценными становятся награды, ведь ваша сила растет без остановки и границ, где бы вы ни находились. Смело отправляйтесь навстречу непредсказуемым врагам и сделайте свой вклад в историю безудержной охоты.


Когда наберетесь храбрости, вступайте в жаркие PvP-баталии, чтобы доказать свое превосходство и возглавить лигу чемпионов. Тщательно продуманные комбинации оружия и атрибутов раскроют ваши тактические таланты и помогут взойти на вершину рейтингов. В мире Hunter’s Trigger: Idle RPG нет места для слабости: только лучшие бойцы смогут оставить свой след и стать легендой, достойной появления на экране входа в игру. Готовы ли вы принять вызов и показать, кто хозяин полей сражений?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Hunter’s Trigger: Idle RPG (Мод меню) v1.0.0 MOD APK

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Скачать Hunter’s Trigger: Idle RPG (Мод меню) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

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