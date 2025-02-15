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Prison Escape: Obby Run (Мод, Без рекламы)

Prison Escape: Obby Run (Мод, Без рекламы) 1.0.2

Пробейтесь через суровые испытания и докажите, что свобода вам по плечу
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Monster Game Global
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Окунитесь в Prison Escape: Obby Run, где каждое действие пропитано азартом и опасностью. Вас ожидает головокружительный тюремный побег: от обмана охранников до умелого обхода ловушек, каждая секунда решает, останетесь ли вы за решеткой или обретете долгожданную свободу. Здесь нет места сомнениям — лишь решительность и быстрая реакция помогут обойти хитроумные ловушки и не угодить в цепкие руки тюремных надзирателей.


Главный козырь вашего успеха — владение искусством паркур. Различные препятствия и платформы требуют умения быстро ориентироваться в пространстве, а динамичные уровни заставят вас учиться на лету и совершенствовать навыки беглеца. Демонстрируйте ловкость, находчивость и холодную голову, ведь в этом суровом забеге нужно действовать расчетливо и стремительно. Сумеете ли вы вырваться из самой безопасной тюрьмы и стать легендарным мастером побега? Проверяйте себя, в любой момент готовясь сделать решающий прыжок к свободе!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Prison Escape: Obby Run (Мод, Без рекламы) v1.0.2 MOD APK

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Скачать Prison Escape: Obby Run (Мод, Без рекламы) 122 Мб Ссылка 2 122 Мб
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