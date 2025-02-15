Описание

Окунитесь в Prison Escape: Obby Run, где каждое действие пропитано азартом и опасностью. Вас ожидает головокружительный тюремный побег: от обмана охранников до умелого обхода ловушек, каждая секунда решает, останетесь ли вы за решеткой или обретете долгожданную свободу. Здесь нет места сомнениям — лишь решительность и быстрая реакция помогут обойти хитроумные ловушки и не угодить в цепкие руки тюремных надзирателей.





Главный козырь вашего успеха — владение искусством паркур. Различные препятствия и платформы требуют умения быстро ориентироваться в пространстве, а динамичные уровни заставят вас учиться на лету и совершенствовать навыки беглеца. Демонстрируйте ловкость, находчивость и холодную голову, ведь в этом суровом забеге нужно действовать расчетливо и стремительно. Сумеете ли вы вырваться из самой безопасной тюрьмы и стать легендарным мастером побега? Проверяйте себя, в любой момент готовясь сделать решающий прыжок к свободе!