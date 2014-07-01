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Episode Boys Love : BL Story (Мод Меню)

Episode Boys Love : BL Story (Мод Меню) 2.0.3

Погрузитесь в интерактивный мир, где каждый выбор определяет судьбу сердца
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Версия:
2.0.3
Требования:
Android 9
Разработчик:
Faifly, LLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 580 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

My First Kiss - Откройте для себя захватывающий визуальный роман, где ваши решения формируют разветвленные романтические истории и влияют на первый любовный интерес в жанре BL. Играйте за Акихико и переживайте интерактивное приключение, сочетающее элементы яоя и юри, где каждое принятое решение меняет личность героя и направляет его судьбу. Погружаясь в драматические эпизоды, вы будете выбирать, в какого из уникальных персонажей он в конечном итоге влюбится, открывая новые грани эмоций и интриги.


Благодаря множеству концовок, детальной настройке персонажей и даже возможностям полиаморного романа, My First Kiss предлагает незабываемый опыт для поклонников BL-романов. Каждая сцена, наполненная жаркими сновидениями и эмоциональными поворотами, позволяет вам полностью окунуться в мир любви и страсти, где ваша интуиция и тактические решения определяют будущее Акихико.


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Меню модов

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Скачать Episode Boys Love : BL Story (Мод Меню) 580 Мб Ссылка 2 580 Мб

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