Описание

My First Kiss - Откройте для себя захватывающий визуальный роман, где ваши решения формируют разветвленные романтические истории и влияют на первый любовный интерес в жанре BL. Играйте за Акихико и переживайте интерактивное приключение, сочетающее элементы яоя и юри, где каждое принятое решение меняет личность героя и направляет его судьбу. Погружаясь в драматические эпизоды, вы будете выбирать, в какого из уникальных персонажей он в конечном итоге влюбится, открывая новые грани эмоций и интриги.





Благодаря множеству концовок, детальной настройке персонажей и даже возможностям полиаморного романа, My First Kiss предлагает незабываемый опыт для поклонников BL-романов. Каждая сцена, наполненная жаркими сновидениями и эмоциональными поворотами, позволяет вам полностью окунуться в мир любви и страсти, где ваша интуиция и тактические решения определяют будущее Акихико.