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Aku Si Juragan Kosan (Мод, Много денег)

Aku Si Juragan Kosan (Мод, Много денег) 1.3.4

Управляйте пансионатом: реализуйте бизнес-потенциал и решайте ежедневные задачи
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Версия:
1.3.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kajewdev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 213 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Aku Si Juragan Kosan – это захватывающий бизнес-симулятор, который позволяет вам окунуться в мир предпринимательства, управляя собственным пансионатом от самых скромных до роскошных вариантов. В игре вы будете брать на себя все аспекты ведения бизнеса: от поиска арендаторов и управления объектами до решения повседневных проблем, связанных с эксплуатацией и развитием вашей недвижимости. Выбирайте привлекательный дизайн помещений, устанавливайте оптимальную стоимость аренды и заботьтесь о том, чтобы ваш пансионат всегда был полон жильцов.


Погрузитесь в реалистичный мир управления, где каждое принятое решение влияет на рост вашего бизнеса и развитие пансионата. Расширяйте территорию, модернизируйте заведение с помощью новых декораций и оборудования, и докажите, что вы способны превратить скромное начинание в успешную империю. Примите вызов и станьте богатым владельцем, завоевывая доверие арендаторов и создавая уютное пространство, в котором каждый найдет своё место.


Информация о модах

Неограниченные деньги (при трате количество алмазов увеличивается!)

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 Теги темы: Много денег

Скачать Aku Si Juragan Kosan (Мод, Много денег) v1.3.4 MOD APK

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Скачать Aku Si Juragan Kosan (Мод, Много денег) 213 Мб Ссылка 2 213 Мб

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