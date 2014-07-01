Aku Si Juragan Kosan (Мод, Много денег) 1.3.4
Управляйте пансионатом: реализуйте бизнес-потенциал и решайте ежедневные задачи
Aku Si Juragan Kosan – это захватывающий бизнес-симулятор, который позволяет вам окунуться в мир предпринимательства, управляя собственным пансионатом от самых скромных до роскошных вариантов. В игре вы будете брать на себя все аспекты ведения бизнеса: от поиска арендаторов и управления объектами до решения повседневных проблем, связанных с эксплуатацией и развитием вашей недвижимости. Выбирайте привлекательный дизайн помещений, устанавливайте оптимальную стоимость аренды и заботьтесь о том, чтобы ваш пансионат всегда был полон жильцов.
Погрузитесь в реалистичный мир управления, где каждое принятое решение влияет на рост вашего бизнеса и развитие пансионата. Расширяйте территорию, модернизируйте заведение с помощью новых декораций и оборудования, и докажите, что вы способны превратить скромное начинание в успешную империю. Примите вызов и станьте богатым владельцем, завоевывая доверие арендаторов и создавая уютное пространство, в котором каждый найдет своё место.
Неограниченные деньги (при трате количество алмазов увеличивается!)
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