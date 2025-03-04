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Merge Resto - Match & Decor (Мод, Много денег)

Merge Resto - Match & Decor (Мод, Много денег) 1.0.12

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Версия:
1.0.12
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TAAP GAME STUDIO
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
228
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Merge Resto! Это захватывающее сочетание жанров "три в ряд" и управления рестораном, которое обещает вам вкусное развлечение. В игре вам предстоит подбирать и комбинировать различные ингредиенты, чтобы открыть и приготовить сотни вкусных блюд.


Улучшайте и декорируйте свои рестораны, чтобы привлечь необычных клиентов и создать неповторимую атмосферу. Разблокируйте новые области, решая сложные головоломки слияния, и следите за забавными разговорами, чтобы узнать интересные предыстории персонажей.


Благодаря сочетанию слияния, приготовления пищи, элементов дизайна и юмористических историй, Merge Resto обещает вам захватывающее и увлекательное погружение в мир ресторанных приключений. Получите удовольствие от управления своим собственным рестораном и создания в нем уютной атмосферы для всех ваших гостей!


Информация о модах
  • Мод меню
  • Неограниченная валюта
  • Неограниченная энергия
  • Без рекламы
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Кулинарные игры
Кулинарные игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Merge Resto - Match & Decor (Мод, Много денег) v1.0.12 MOD APK

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Скачать Merge Resto - Match & Decor (Мод, Много денег) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Merge Resto - Match & Decor (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Гость Дмитрий
Гость Дмитрий 19 февраля 2024 06:48
Взлом не работает. Деньги тратятся, много рекламы, энергия заканчивается.
-1
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Гость Дмитрий
Гость Дмитрий 18 февраля 2024 14:38
Мод не рабочий
0
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