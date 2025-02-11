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Digging a Hole Simulator

Digging a Hole Simulator 0.9.2

Исследуйте глубины подземных тайн, где древние сокровища ждут вашего обнаружения
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Версия:
0.9.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Youngster Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Digging a Hole Simulator предлагает вам уникальное приключение, где каждый взмах лопаты открывает новую загадку под вашим садом. Погрузитесь в мир, где возможность найти спрятанные подземные сокровища, древние реликвии и таинственные секреты становится реальностью. Этот симулятор рытья ям дарит шанс почувствовать себя настоящим исследователем, готовым разгадывать загадки, зарытые веками, и получать удовольствие от нестандартного геймплея.


Испытайте азарт настоящих открытий, где каждый уровень становится новым вызовом и историей, оживающей под вашими руками. От крошечных подземных лабиринтов до неожиданных находок – ваше приключение полное сюрпризов и тайн, ждущих, чтобы их раскрыли. Только вы сможете узнать, что скрывается под землей, и стать героем собственного приключения, где каждая копаная яма приближает вас к разгадке вековой загадки.


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 Теги темы: оригинал

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Скачать Digging a Hole Simulator 154 Мб Ссылка 2 154 Мб
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