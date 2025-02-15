Graduate: Town Story (Мод, Unlocked) 1.0.3
Откройте прелесть размеренной жизни и станьте владельцем уютного приморского бизнеса
Окунитесь в умиротворяющую атмосферу Graduate: Town Story, где гул мегаполиса сменяется тихой мелодией волны у берега. Здесь вы сможете выбрать, кем стать: от владельца лавки до отважного рыболова или даже заботливого фермера. Наслаждайтесь возможностью проживать каждый день по своему плану, знакомясь с местными жителями и создавая собственную историю. В этом симулятор жизни вам будет доступен богатый выбор занятий: обустройство участка, работа в городке или глубоководные погружения в прибрежных водах — всё, чтобы раскрыть вашу истинную сущность.
Сделайте каждый день по-настоящему вашим, не забывая украсть минутку для созерцания закатов над морем и рассветов, отражающихся в тихой глади воды. Градус вашего счастья зависит только от принятых решений и выбранного пути, будь то расширение фермерского хозяйства или освоение новых ремесел. Graduate: Town Story дарит вам шанс почувствовать все радости спокойной жизни вдали от шума и спешки, привнося в повседневность атмосферу гармонии и свободы. Какой бы дорогой вы ни пошли, этот приморский город станет вашим вторым домом, полным открытий и теплых встреч.
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