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Hole Digger Simulator

Hole Digger Simulator 0.1

Раскройте подземные тайны и отправляйтесь в увлекательное приключение вглубь земли
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Версия:
0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Trimatra Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Hole Digger Simulator открывает двери в совершенно новый мир, где вы можете воплотить детскую мечту о разгадке секретов подземных глубин. Внимательно копайте землю и прокладывайте свои собственные туннели, изучая невероятные тайны, которыми полна эта скрытая от глаз территория. Благодаря реалистичной физике и детально проработанной системе добычи ресурсов, вы ощутите настоящий азарт исследователя, ведь каждый слой почвы способен хранить не только драгоценности и редкие артефакты, но и неожиданности, которые проверят вашу смекалку.


Приготовьтесь к подземным приключениям, где ровно вы решаете, насколько глубоко пойти и какими методами пользоваться в своем путешествии. Кто знает, может, за очередным слоем почвы вы откроете легендарный клад или найдете прямую дорогу к другому концу света? В Hole Digger Simulator даже обычный задний двор превращается в настоящее поле открытий, дающее вам возможность оторваться от привычной рутины и стать исследователем удивительных неизведанных пространств.


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 Теги темы: оригинал

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