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The Legend of Fisherman

The Legend of Fisherman 0.2

Станьте легендой рыбалки: погрузитесь в океан приключений и улучшений
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Версия:
0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Appideas srl
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

The Legend of Fisherman приглашает вас испытать бесконечное веселье и азарт рыболовного приключения! Каждое ваше касание приближает вас к тому, чтобы стать настоящей легендой рыбалки – ловите рыбу быстрее, крупнее и эффективнее, используя уникальные удочки с неповторимыми возможностями. Собирайте новые удочки, скины и улучшения, настраивайте внешний вид своего персонажа и открывайте мощные апгрейды, чтобы доминировать на водах со всего мира. Ваша задача – ловить редких и экзотических рыб, превращая каждую рыбную ловлю в шаг на пути к славе.


Разнообразие доступного снаряжения и динамичный геймплей позволят вам испытать настоящий драйв от рыболовного приключения. Улучшайте своё снаряжение, открывайте эксклюзивные бонусы и собирайте редкие награды, чтобы максимально увеличить свой успех. The Legend of Fisherman – это не просто игра, а целая вселенная, где каждое улучшение и каждое новое достижение приближают вас к званию короля водных просторов. Готовы ли вы принять вызов и стать легендой рыбалки? Нажимайте, улучшайте и ловите рыбу!


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Скачать The Legend of Fisherman 137 Мб Ссылка 2 137 Мб

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