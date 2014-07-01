Описание

The Legend of Fisherman приглашает вас испытать бесконечное веселье и азарт рыболовного приключения! Каждое ваше касание приближает вас к тому, чтобы стать настоящей легендой рыбалки – ловите рыбу быстрее, крупнее и эффективнее, используя уникальные удочки с неповторимыми возможностями. Собирайте новые удочки, скины и улучшения, настраивайте внешний вид своего персонажа и открывайте мощные апгрейды, чтобы доминировать на водах со всего мира. Ваша задача – ловить редких и экзотических рыб, превращая каждую рыбную ловлю в шаг на пути к славе.





Разнообразие доступного снаряжения и динамичный геймплей позволят вам испытать настоящий драйв от рыболовного приключения. Улучшайте своё снаряжение, открывайте эксклюзивные бонусы и собирайте редкие награды, чтобы максимально увеличить свой успех. The Legend of Fisherman – это не просто игра, а целая вселенная, где каждое улучшение и каждое новое достижение приближают вас к званию короля водных просторов. Готовы ли вы принять вызов и стать легендой рыбалки? Нажимайте, улучшайте и ловите рыбу!