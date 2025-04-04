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Clear and Shoot (Мод меню)

Clear and Shoot (Мод меню) 4.4.25

Откройте увлекательную стратегию прокачки и постройте непобедимый арсенал
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Версия:
4.4.25
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Hyperlab Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Clear and Shoot предлагает уникальный геймплей, в котором вы постепенно повышаете уровень своего очистителя, чтобы очищайте более мощное оружие и добиваться все более впечатляющих результатов. Игра совмещает в себе элементы аркады и стратегии: вам предстоит планировать шаги по усовершенствованию навыков, чтобы справляться с нарастающими вызовами и показывать высокие результаты на каждом этапе.


В этом захватывающем мире каждая чистка становится шагом к покорению новых высот. Прокачивайте умения, открывайте дополнительные возможности и наблюдайте, как ваш персонаж превращается в настоящего мастера. Clear and Shoot — это бесконечный простор для развития, где все зависит от вашей настойчивости и грамотного распределения ресурсов. Готовы ли вы показать, на что способны, когда от навыков очистки напрямую зависит ваш успех?


Информация о модах

1. Убрать рекламу

2. Множитель монет

3. Создать все оружие

Примечание:

- игра тяжелая и нуждается в оптимизации

- когда вы заработаете денег, тогда вы сможете использовать крафт, и убрать рекламу [достаточно одного щелчка]

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Clear and Shoot (Мод меню) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб

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