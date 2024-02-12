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AEW: Rise to the Top (Мод, Много денег)

AEW: Rise to the Top (Мод, Много денег) 1.2.3

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Версия:
1.2.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
East Side Games Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 330 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
318

AEW: Rise to the Top - это игра, которая погрузит вас в увлекательный мир профессиональной борьбы. Вы сможете создать свою собственную команду борцов и вести их к вершине славы и чемпионских поясов. Это не просто игра, это возможность стать настоящим менеджером и стратегом в мире спорта.


В игре вас ждет множество возможностей для развития ваших борцов. Вы сможете тренировать их, улучшать физические характеристики, развивать технические навыки и тактику. Выбирайте разные стили боя и тактики в зависимости от соперников и событий. Решайте, когда отправить бойцов на ринг, чтобы добиться наилучших результатов.


Игра также предоставит вам возможность участвовать в захватывающих событиях и соревнованиях, где вы сможете испытать свои борцовские навыки на деле. Завоюйте славу и признание, побеждая в матчах и сражениях.


AEW: Rise to the Top предлагает реалистичную графику и атмосферу профессиональной борьбы, которая погрузит вас в события реальных соревнований. Ощутите адреналин и напряжение ринга, будучи управляющим своей командой.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Неограниченная валюта – всегда увеличивается

 Теги темы: Много денег

Скачать AEW: Rise to the Top (Мод, Много денег) 1.2.3 взлом

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Скачать AEW: Rise to the Top (Мод, Много денег) 330 Мб Ссылка 2 330 Мб

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