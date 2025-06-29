SIMULACRA 3 - Эта игра представляет собой традиционную логическую игру со зловещим подтекстом. Игрок должен использовать телефон, чтобы найти заметки, которые написал владелец, а затем бежать за ними.
Игроки выясняют, как раскрыть загадочное дело, взяв телефон жертвы и поговорив со свидетелями. С помощью мобильного устройства вы можете совершать и принимать звонки, отправлять и получать текстовые сообщения (как индивидуально, так и в группах), просматривать и прослушивать медиафайлы (фотографии и видео), следить за важными контактами через социальные сети и делать гораздо больше. Попробуйте изучить его! В этом телефоне есть очень важная информация, но доступ к ней недоступен, поскольку он защищен паролем. Из-за потери данных и ненадежного состояния телефона многие файлы необходимо восстановить, прежде чем к ним можно будет получить доступ. Во-вторых, объем данных, к которым можно получить доступ через телефон, недостаточен. Чтобы получить информацию о деле, персонажи должны исследовать учетные записи жертв и связанных сторон в социальных сетях.
Полная игра
Скачать SIMULACRA 3 (Встроенный кэш) v12.2951.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.