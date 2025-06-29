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SIMULACRA 3 (Встроенный кэш)

SIMULACRA 3 (Встроенный кэш) v12.2951.1

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Версия:
12.2951.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kaigan Games OÜ
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:15
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 172
Описание

SIMULACRA 3 - Эта игра представляет собой традиционную логическую игру со зловещим подтекстом. Игрок должен использовать телефон, чтобы найти заметки, которые написал владелец, а затем бежать за ними.


Игроки выясняют, как раскрыть загадочное дело, взяв телефон жертвы и поговорив со свидетелями. С помощью мобильного устройства вы можете совершать и принимать звонки, отправлять и получать текстовые сообщения (как индивидуально, так и в группах), просматривать и прослушивать медиафайлы (фотографии и видео), следить за важными контактами через социальные сети и делать гораздо больше. Попробуйте изучить его! В этом телефоне есть очень важная информация, но доступ к ней недоступен, поскольку он защищен паролем. Из-за потери данных и ненадежного состояния телефона многие файлы необходимо восстановить, прежде чем к ним можно будет получить доступ. Во-вторых, объем данных, к которым можно получить доступ через телефон, недостаточен. Чтобы получить информацию о деле, персонажи должны исследовать учетные записи жертв и связанных сторон в социальных сетях.


Информация о модах

Полная игра

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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