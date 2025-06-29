Описание

SIMULACRA 3 - Эта игра представляет собой традиционную логическую игру со зловещим подтекстом. Игрок должен использовать телефон, чтобы найти заметки, которые написал владелец, а затем бежать за ними.





Игроки выясняют, как раскрыть загадочное дело, взяв телефон жертвы и поговорив со свидетелями. С помощью мобильного устройства вы можете совершать и принимать звонки, отправлять и получать текстовые сообщения (как индивидуально, так и в группах), просматривать и прослушивать медиафайлы (фотографии и видео), следить за важными контактами через социальные сети и делать гораздо больше. Попробуйте изучить его! В этом телефоне есть очень важная информация, но доступ к ней недоступен, поскольку он защищен паролем. Из-за потери данных и ненадежного состояния телефона многие файлы необходимо восстановить, прежде чем к ним можно будет получить доступ. Во-вторых, объем данных, к которым можно получить доступ через телефон, недостаточен. Чтобы получить информацию о деле, персонажи должны исследовать учетные записи жертв и связанных сторон в социальных сетях.