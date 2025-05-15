Описание

Change! Love Show: Otome Story — это захватывающая отоме-история, в которой игрок погружается в мир айдолов и романтики. Главный герой — непопулярный айдол, чья жизнь внезапно переворачивается после полуночного звонка от генерального директора агентства. Шокирующая просьба занять место умершего центра группы кажется невероятной, но выбора нет.





Теперь, вставая на место знаменитого айдола, герой участвует в популярном шоу знакомств под чужим именем. Но шоу оказывается не таким простым — оно полно драматичных, эмоциональных и захватывающих ситуаций, которых герой не мог предсказать. Change! Love Show: Otome Story предлагает игрокам пережить романтическую и интригующую историю с неожиданными поворотами и захватывающими событиями в мире шоу-бизнеса.