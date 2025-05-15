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Change! Love Show: otome story (Мод меню)

Change! Love Show: otome story (Мод меню) 1.1.3

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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:21
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
587
Скриншоты
Описание

Change! Love Show: Otome Story — это захватывающая отоме-история, в которой игрок погружается в мир айдолов и романтики. Главный герой — непопулярный айдол, чья жизнь внезапно переворачивается после полуночного звонка от генерального директора агентства. Шокирующая просьба занять место умершего центра группы кажется невероятной, но выбора нет.


Теперь, вставая на место знаменитого айдола, герой участвует в популярном шоу знакомств под чужим именем. Но шоу оказывается не таким простым — оно полно драматичных, эмоциональных и захватывающих ситуаций, которых герой не мог предсказать. Change! Love Show: Otome Story предлагает игрокам пережить романтическую и интригующую историю с неожиданными поворотами и захватывающими событиями в мире шоу-бизнеса.


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 Теги темы: Мод меню, Новеллы

Скачать Change! Love Show: otome story (Мод меню) v1.1.3 MOD APK

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Скачать Change! Love Show: otome story (Мод меню) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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