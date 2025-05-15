Change! Love Show: otome story (Мод меню) 1.1.3
Change! Love Show: Otome Story — это захватывающая отоме-история, в которой игрок погружается в мир айдолов и романтики. Главный герой — непопулярный айдол, чья жизнь внезапно переворачивается после полуночного звонка от генерального директора агентства. Шокирующая просьба занять место умершего центра группы кажется невероятной, но выбора нет.
Теперь, вставая на место знаменитого айдола, герой участвует в популярном шоу знакомств под чужим именем. Но шоу оказывается не таким простым — оно полно драматичных, эмоциональных и захватывающих ситуаций, которых герой не мог предсказать. Change! Love Show: Otome Story предлагает игрокам пережить романтическую и интригующую историю с неожиданными поворотами и захватывающими событиями в мире шоу-бизнеса.
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.