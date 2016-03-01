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Tokyo Debunker (Мод, Скорость игры)

Tokyo Debunker (Мод, Скорость игры) 1.3.1

Сочетание визуальных новелл и интерактивных приключений
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ZigZaGame Inc.
Версия:
1.3.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
com.zigzagame.tokyodebunker
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
106

Tokyo Debunker представляет собой уникальный проект, который перенесет игроков в оригинальную вселенную, наполненную мистикой и магией, стилизованную под аниме. В этой игре пользователи окажутся в современном Токио, где их задачей будет расследование серии сверхъестественных событий, таинственно происходящих в городе. Игра сочетает в себе элементы визуальных новелл и интерактивных приключений, делая каждое действие и решение значимым.


В Tokyo Debunker игрокам предстоит не просто следовать за сюжетом, но и активно взаимодействовать с различными персонажами и существами, каждый из которых обладает уникальными способностями и историей. Вам нужно будет заручиться поддержкой этих персонажей для успешного расследования дел. Коммуникация и построение отношений играют ключевую роль, поскольку союзники помогут раскрывать новые нити заговоров и секреты, скрытые в тенях мегаполиса.


Скриншоты

Информация о модах

Скорость игры

Скачать Tokyo Debunker (Мод, Скорость игры) 1.3.1 взлом

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Скачать Tokyo Debunker (Мод, Скорость игры) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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