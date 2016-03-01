Tokyo Debunker представляет собой уникальный проект, который перенесет игроков в оригинальную вселенную, наполненную мистикой и магией, стилизованную под аниме. В этой игре пользователи окажутся в современном Токио, где их задачей будет расследование серии сверхъестественных событий, таинственно происходящих в городе. Игра сочетает в себе элементы визуальных новелл и интерактивных приключений, делая каждое действие и решение значимым.





В Tokyo Debunker игрокам предстоит не просто следовать за сюжетом, но и активно взаимодействовать с различными персонажами и существами, каждый из которых обладает уникальными способностями и историей. Вам нужно будет заручиться поддержкой этих персонажей для успешного расследования дел. Коммуникация и построение отношений играют ключевую роль, поскольку союзники помогут раскрывать новые нити заговоров и секреты, скрытые в тенях мегаполиса.