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Hard Time III (Мод, Unlocked)

Hard Time III (Мод, Unlocked) v1.1.4

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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MDickie
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 00:46
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 276 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
756
Описание

Hard Time III — это суровая игра на выживание, где вас ждет непростая жизнь в большом исправительном учреждении, полном заключенных, каждый из которых стремится выжить в реальном времени. Вас ожидает мир, где отношения играют важную роль, а продвинутая система диалогов позволяет вам взаимодействовать с другими до того, как возникнет конфликт. Выбор всегда за вами: мирное сосуществование или насилие.


Если вы выберете путь насилия, усовершенствованная боевая система предоставит возможность показать свои навыки в драках. Игра предлагает сотни интерактивных предметов, которые можно использовать как инструменты или оружие, включая динамичную перестрелку. В Hard Time III также реализована креативная система крафта, которая позволяет создавать оружие и снаряжение на ходу, что делает выживание еще более увлекательным и непростым.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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