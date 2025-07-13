Описание

Hard Time III — это суровая игра на выживание, где вас ждет непростая жизнь в большом исправительном учреждении, полном заключенных, каждый из которых стремится выжить в реальном времени. Вас ожидает мир, где отношения играют важную роль, а продвинутая система диалогов позволяет вам взаимодействовать с другими до того, как возникнет конфликт. Выбор всегда за вами: мирное сосуществование или насилие.





Если вы выберете путь насилия, усовершенствованная боевая система предоставит возможность показать свои навыки в драках. Игра предлагает сотни интерактивных предметов, которые можно использовать как инструменты или оружие, включая динамичную перестрелку. В Hard Time III также реализована креативная система крафта, которая позволяет создавать оружие и снаряжение на ходу, что делает выживание еще более увлекательным и непростым.