Описание

StreetPro — это больше, чем просто очередная гоночная игра. Это ваше окно в захватывающий мир автомобильных приключений, где ваши водительские навыки подвергнутся серьезному испытанию. Игра предлагает широкий выбор транспортных средств и разнообразные карты, что позволяет игрокам испытать динамичный и увлекательный опыт на дорогах.





В StreetPro доступно 18 уникальных автомобилей, каждый из которых имеет свои особенности в управлении, скорости и характеристиках. Хотите ли вы ощутить мощь спортивного автомобиля, насладиться элегантностью роскошного седана или протестировать прочность внедорожника — здесь найдётся всё для каждого. Каждая машина разработана с вниманием к деталям, что позволяет почувствовать реализм вождения на каждой трассе, делая каждую гонку уникальной и захватывающей.