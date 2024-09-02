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Idle Dragon Princess (Мод меню)

Idle Dragon Princess (Мод меню) 4.8110

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Версия:
4.8110
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wemade Connect
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
514
Скриншоты
Описание

Idle Dragon Princess — это увлекательная ролевая игра, где вас ждёт забавное приключение вместе с необычной принцессой драконов. Несмотря на её ленивый характер, мир нуждается в спасении, и именно вы станете тем, кто возьмётся за выполнение этой важной миссии. Вместе с принцессой вы создадите агентство по спасению мира и отправитесь в увлекательные путешествия, где вас ждут опасные сражения, неожиданные повороты и множество интересных персонажей.


Игра сочетает в себе простоту механики и увлекательность игрового процесса, предлагая вам погружение в мир, где юмор и приключения идут рука об руку. Вас ждёт не только развитие своего героя, но и управление агентством, где каждое ваше решение может повлиять на исход миссии. Idle Dragon Princess идеально подойдёт для тех, кто ищет лёгкую и забавную игру с элементами ролевого развития и уникальным сеттингом, который не оставит равнодушным ни одного игрока.


Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Idle Dragon Princess (Мод меню) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

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Отзывы о Idle Dragon Princess (Мод меню)


Комментарии (1)
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Гость Артём
Гость Артём 2 сентября 2024 09:22
Не пашет игра
-1
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