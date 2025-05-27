Описание

Ловите невероятные уловы и продавайте их за золотые монеты в игре Ship Simulator: Fishing Game! Вы сможете испытать все острые ощущения от рыбалки, не замочив рук, путешествуя по самым экзотическим рыбацким местам по всему миру. Кроме того, с реалистичной физикой лодки и погодными эффектами вы можете погрузиться в реалистичное рыболовное приключение!





Хватит мечтать стать рыбаком — вместо этого станьте им виртуально! С Ship Simulator: Fishing Game вы получите все удовольствие от рыбалки, даже не выходя из дома. Ловите редкую рыбу, улучшайте свою лодку и снаряжение и станьте лучшим виртуальным рыбаком! Начните свое рыболовное приключение прямо сейчас! Загрузите Ship Simulator: Fishing Game сегодня и присоединитесь к миллионам других рыбаков, которые уже на борту. Сегодня ловите невероятные уловы!