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Рыбалка На Лодке и Симулятор (Мод, Много денег)

Рыбалка На Лодке и Симулятор (Мод, Много денег) 7.43

Испытайте реалистичное рыболовное приключение по всему миру
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Версия:
7.43
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Studio Pareidolia LLC
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 179 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 970
Скриншоты
Описание

Ловите невероятные уловы и продавайте их за золотые монеты в игре Ship Simulator: Fishing Game! Вы сможете испытать все острые ощущения от рыбалки, не замочив рук, путешествуя по самым экзотическим рыбацким местам по всему миру. Кроме того, с реалистичной физикой лодки и погодными эффектами вы можете погрузиться в реалистичное рыболовное приключение!


Хватит мечтать стать рыбаком — вместо этого станьте им виртуально! С Ship Simulator: Fishing Game вы получите все удовольствие от рыбалки, даже не выходя из дома. Ловите редкую рыбу, улучшайте свою лодку и снаряжение и станьте лучшим виртуальным рыбаком! Начните свое рыболовное приключение прямо сейчас! Загрузите Ship Simulator: Fishing Game сегодня и присоединитесь к миллионам других рыбаков, которые уже на борту. Сегодня ловите невероятные уловы!


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Рыбалка На Лодке и Симулятор (Мод, Много денег) v7.43 MOD APK

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Скачать Рыбалка На Лодке и Симулятор (Мод, Много денег) 179 Мб Ссылка 2 179 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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