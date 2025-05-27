Рыбалка На Лодке и Симулятор (Мод, Много денег) 7.43
Испытайте реалистичное рыболовное приключение по всему миру
Ловите невероятные уловы и продавайте их за золотые монеты в игре Ship Simulator: Fishing Game! Вы сможете испытать все острые ощущения от рыбалки, не замочив рук, путешествуя по самым экзотическим рыбацким местам по всему миру. Кроме того, с реалистичной физикой лодки и погодными эффектами вы можете погрузиться в реалистичное рыболовное приключение!
Хватит мечтать стать рыбаком — вместо этого станьте им виртуально! С Ship Simulator: Fishing Game вы получите все удовольствие от рыбалки, даже не выходя из дома. Ловите редкую рыбу, улучшайте свою лодку и снаряжение и станьте лучшим виртуальным рыбаком! Начните свое рыболовное приключение прямо сейчас! Загрузите Ship Simulator: Fishing Game сегодня и присоединитесь к миллионам других рыбаков, которые уже на борту. Сегодня ловите невероятные уловы!
Много денег
Скачать Рыбалка На Лодке и Симулятор (Мод, Много денег) v7.43 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.