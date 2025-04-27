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Freaky Stan: Tricky Puzzle Fun (Мод, Бесплатные награды)

Freaky Stan: Tricky Puzzle Fun (Мод, Бесплатные награды) 1.36.7

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Версия:
1.36.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hypercell Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:35
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 421 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 002
Скриншоты
Описание

Freaky Stan: The Life Story — это увлекательная игра, которая сочетает головоломки, интерактивное повествование и принятие решений в необычный и захватывающий опыт. Главный герой, Стэн, известный своим чудаковатым характером и невезением, попадает в серию странных и опасных ситуаций, и именно вам предстоит помочь ему выпутаться из них.


Каждая глава жизни Стэна полна сложных головоломок, требующих от вас критического мышления и решения проблем. Логические задачи становятся все более запутанными, и ваши решения будут определять не только исход каждого эпизода, но и безопасность самого Стэна. Freaky Stan: The Life Story предлагает увлекательный сюжет и веселые вызовы, которые не оставят вас равнодушными.



Информация о модах

Бесплатные награды

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Скачать Freaky Stan: Tricky Puzzle Fun (Мод, Бесплатные награды) v1.36.7 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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