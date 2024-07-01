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PIG FARM MIX (Мод, Бесплатная покупка)

PIG FARM MIX (Мод, Бесплатная покупка) 15.0

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Версия:
15.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
JOE, Inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
648

Pig Farm Mix позволяет игрокам погрузиться в удивительный мир свиноводства. Вы не только занимаетесь разведением и уходом за свиньями, но и участвуете в захватывающих испытаниях и соревнованиях. Начиная с небольшого загона, вы постепенно развиваете свою ферму, разводите различные виды свиней, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики и требования.


Для того чтобы стать лучшим свиноводом, необходимо постоянно обучать и тренировать своих свиней, держать их в хорошем настроении и обеспечивать всем необходимым. Охота на поросят добавляет уровень стратегии и конкуренции, где игроки могут соревноваться с другими свиноводами со всего мира. Кроме того, система разведения позволяет игрокам экспериментировать и создавать новые породы, добавляя элемент научных исследований и открытий.


Скриншоты

Информация о модах

  • Покупка в приложении в долларах США, нажмите «Купить» прямо к успеху! Войдите в игру, нажмите «Центр культуры», а затем нажмите «Очки пополнения», чтобы просмотреть магазин! Какой процент купить, чтобы избавиться от титульного эффекта

Примечание : первая загрузка немного медленная, терпеливо подождите!

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Скачать PIG FARM MIX (Мод, Бесплатная покупка) 15.0 взлом

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Скачать PIG FARM MIX (Мод, Бесплатная покупка) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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