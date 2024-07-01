PIG FARM MIX (Мод, Бесплатная покупка) 15.0
Pig Farm Mix позволяет игрокам погрузиться в удивительный мир свиноводства. Вы не только занимаетесь разведением и уходом за свиньями, но и участвуете в захватывающих испытаниях и соревнованиях. Начиная с небольшого загона, вы постепенно развиваете свою ферму, разводите различные виды свиней, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики и требования.
Для того чтобы стать лучшим свиноводом, необходимо постоянно обучать и тренировать своих свиней, держать их в хорошем настроении и обеспечивать всем необходимым. Охота на поросят добавляет уровень стратегии и конкуренции, где игроки могут соревноваться с другими свиноводами со всего мира. Кроме того, система разведения позволяет игрокам экспериментировать и создавать новые породы, добавляя элемент научных исследований и открытий.
Информация о модах
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Скачать PIG FARM MIX (Мод, Бесплатная покупка) 15.0 взлом
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