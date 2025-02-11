Описание

Static Shift Racing - Почувствуйте прилив и острые ощущения скорости, не выходя из дома! Static Shift Racing предлагает вам захватывающий гоночный опыт с множеством автомобилей и трасс на выбор.





Испытайте острые ощущения от скоростных гонок с реалистичной графикой и уникальным игровым дизайном, который погружает вас в мир скорости и соревнований. В Static Shift Racing вы можете бросить вызов своим друзьям и посоревноваться на самых сложных трассах.





Поднимите свой гоночный опыт на новый уровень с помощью Static Shift Racing. Собирайте автомобили, улучшайте их с помощью передовых деталей и соревнуйтесь с другими, чтобы стать абсолютным чемпионом. С захватывающими режимами игры и захватывающими моментами будьте готовы ощутить прилив адреналина!