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Пистолет Игры 3D Офлайн Стрель (Мод, Режим бога)

Пистолет Игры 3D Офлайн Стрель (Мод, Режим бога) 1.1.6

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gaming Storm
Версия:
1.1.6
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 58 Мб
id приложения:
com.gs.gungames.offline.shooting.fpsgames.combat.duty.modern.strike.fps
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
499

Gun Games 3D Offline Shooting - это захватывающий опыт в мире FPS (игры от первого лица), который обещает принести бесконечное удовольствие всем игрокам. В этой игре вы окунетесь в динамичные и адреналиновые сражения, используя широкий арсенал огнестрельного оружия.


Одним из ключевых преимуществ этой игры является возможность игры в оффлайн-режиме, что позволяет вам наслаждаться геймплеем даже без доступа к интернету. Вы сможете углубиться в захватывающие миссии и битвы в любое время и в любом месте. Особенностью Gun Games 3D Offline Shooting является также наличие многопользовательских сеансов, где вы можете соревноваться с другими игроками. Это добавляет элемент соревнования и сотрудничества, делая игру еще более захватывающей.


В игре представлен разнообразный выбор оружия и персонажей, позволяя вам настроить свой стиль игры. Независимо от того, вы предпочитаете скрытные маневры или яростные атаки, здесь найдется место для каждого игрока.


Скриншоты

Информация о модах
  • Режим бога
  • Тупой враг
 Теги темы: Режим бога

Скачать Пистолет Игры 3D Офлайн Стрель (Мод, Режим бога) 1.1.6 взлом

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Скачать Пистолет Игры 3D Офлайн Стрель (Мод, Режим бога) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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