игра стрельба из пистолета (Мод, Режим бога) 1.15
Офлайн-FPS с уникальными картами, реалистичной стрельбой и режимом коммандос
Игра стрельба из пистолета — это динамичный офлайн-шутер от первого лица, в котором ты вступаешь в ряды элитных бойцов и участвуешь в спецоперациях на разнообразных полях сражений. Каждые пять минут — это бои в заброшенных замках, лесных зонах, восточных базах и даже на арене у бассейна. Игра даёт ощущение настоящего боевого опыта — без интернета, без ограничений.
Прокачивай реалистичное оружие, сражайся с волнами врагов, освобождай территории и улучшай свои навыки на десятках тщательно проработанных локаций. Ты можешь выбирать разные режимы стрельбы, адаптировать тактику и использовать укрытия. Игра стрельба из пистолета — это не просто тир, а полноценная FPS-игра, в которой сочетаются драйв, атмосфера и удобное управление. Подходит как новичкам, так и фанатам хардкорных перестрелок. Проверь, насколько ты меток!
1. Режим бога
2. Тупой враг
3. Без рекламы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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.zip или
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.