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игра стрельба из пистолета (Мод, Режим бога)

игра стрельба из пистолета (Мод, Режим бога) 1.15

Офлайн-FPS с уникальными картами, реалистичной стрельбой и режимом коммандос
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Версия:
1.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cradley Creations
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:40
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
412
Скриншоты
Описание

Игра стрельба из пистолета — это динамичный офлайн-шутер от первого лица, в котором ты вступаешь в ряды элитных бойцов и участвуешь в спецоперациях на разнообразных полях сражений. Каждые пять минут — это бои в заброшенных замках, лесных зонах, восточных базах и даже на арене у бассейна. Игра даёт ощущение настоящего боевого опыта — без интернета, без ограничений.


Прокачивай реалистичное оружие, сражайся с волнами врагов, освобождай территории и улучшай свои навыки на десятках тщательно проработанных локаций. Ты можешь выбирать разные режимы стрельбы, адаптировать тактику и использовать укрытия. Игра стрельба из пистолета — это не просто тир, а полноценная FPS-игра, в которой сочетаются драйв, атмосфера и удобное управление. Подходит как новичкам, так и фанатам хардкорных перестрелок. Проверь, насколько ты меток!


Информация о модах

1. Режим бога

2. Тупой враг

3. Без рекламы

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 Теги темы: Режим бога

Скачать игра стрельба из пистолета (Мод, Режим бога) v1.15 MOD APK

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Скачать игра стрельба из пистолета (Мод, Режим бога) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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