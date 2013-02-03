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King of Defense 2: Epic TD (Мод, Много денег)

King of Defense 2: Epic TD (Мод, Много денег) 1.0.77

0
2
Скачать (91 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
GCenter
Версия:
1.0.77
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 91 Мб
id приложения:
com.Gcenter.KingofDefense2.epic.towerdefense
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
3 567

King of Defense 2: Epic Tower Defense (ранний доступ) продолжает успех одноименной игры, представляя множество новых героев, стратегии и новое оружие для предстоящей огненной войны. Сможете ли вы создать эпические сражения, которые войдут в историю? Это считается игрой, требующей множества умных стратегий, когда она становится козырной картой на всю битву. Нельзя не упомянуть гигантскую башню, которая играет незаменимую роль в этой игре.


Выдающееся место в King of Defense 2 остаётся той же самой по сравнению с оригинальной версией, это система турелей. Это наша бессмертная душа, и ее функция защищает силы игрока от атаки врага. С коллекцией турелей мы предлагаем вам. Вы можете комбинировать их для создания более обширных и больших систем. Вместе создайте тысячелетнюю ценность из комбинации множества башен.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные деньги

Разблокированы все герои

 Теги темы: Много денег

Скачать King of Defense 2: Epic TD (Мод, Много денег) 1.0.77 взлом

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Скачать King of Defense 2: Epic TD (Мод, Много денег)
91 Мб
Ссылка 2
91 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о King of Defense 2: Epic TD (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Grom
Grom 25 октября 2023 18:10
Как деньги добавить? Они заканчиваются. И как было мало так и будет.
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