King of Defense 2: Epic Tower Defense (ранний доступ) продолжает успех одноименной игры, представляя множество новых героев, стратегии и новое оружие для предстоящей огненной войны. Сможете ли вы создать эпические сражения, которые войдут в историю? Это считается игрой, требующей множества умных стратегий, когда она становится козырной картой на всю битву. Нельзя не упомянуть гигантскую башню, которая играет незаменимую роль в этой игре.





Выдающееся место в King of Defense 2 остаётся той же самой по сравнению с оригинальной версией, это система турелей. Это наша бессмертная душа, и ее функция защищает силы игрока от атаки врага. С коллекцией турелей мы предлагаем вам. Вы можете комбинировать их для создания более обширных и больших систем. Вместе создайте тысячелетнюю ценность из комбинации множества башен.