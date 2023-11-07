Idle King Clicker Tycoon Games - стратегическая игра, в которой игроки начинают развивать целое королевство. Который попал в серьезную беду, подвергся разрушительной атаке. Кроме того, был похищен наследник престола, а сами подданные теперь до глубины души потрясены происходящим. Игрокам срочно необходимо навести порядок, восстановить человеческое здравомыслие, организовать добычу ресурсов и выращивание сельскохозяйственных культур, создать систему укреплений и собрать новую армию. Потому что трудности и опасности еще не закончились. Перед эпическим размахом - раунд сражений и достижений.