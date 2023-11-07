Idle King - Clicker Tycoon (Мод, Много золота) 3.1.2.648
Требования:
Android 11 и выше
Разработчик:
MOTAP UG - Idle Games
Версия:
3.1.2.648
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
3 110
Idle King Clicker Tycoon Games - стратегическая игра, в которой игроки начинают развивать целое королевство. Который попал в серьезную беду, подвергся разрушительной атаке. Кроме того, был похищен наследник престола, а сами подданные теперь до глубины души потрясены происходящим. Игрокам срочно необходимо навести порядок, восстановить человеческое здравомыслие, организовать добычу ресурсов и выращивание сельскохозяйственных культур, создать систему укреплений и собрать новую армию. Потому что трудности и опасности еще не закончились. Перед эпическим размахом - раунд сражений и достижений.
Информация о модах
Много золота и бриллиантов
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