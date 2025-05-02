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Conflict Arena: East Front (Мод, Unlocked)

Conflict Arena: East Front (Мод, Unlocked) 1.42

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Версия:
1.42
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Burning Sand Studio
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 02:01
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 590 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
172
Скриншоты
Описание

Conflict Arena: East Front — это захватывающая стратегическая игра, погружающая вас в напряженные события Восточного фронта Второй мировой войны. Выбирайте сторону — Красную Армию или Вермахт — и проложите себе путь от захвата города Харькова до отчаянной контратаки операции "Весеннее пробуждение". Каждая кампания предлагает уникальные миссии и исторически точные сценарии, позволяя вам пережить ключевые моменты этого решающего конфликта. Создавайте свою персонализированную колоду, собирая и комбинируя более 100 различных юнитов, чтобы разработать стратегию, соответствующую вашему стилю игры.


Conflict Arena: East Front предлагает инновационный геймплей с использованием карточных механик, позволяя вам контролировать каждое действие на поле битвы. Выберите любой период времени между 1943 и 1945 годами и проведите исторически точные сражения, где каждая карта и каждое решение могут изменить ход битвы. Инновационный режим фабрики предоставляет возможность создавать уникальные военные объекты, которые соответствуют вашему тактическому видению, добавляя дополнительный уровень глубины и стратегии в игровой процесс. С красивой графикой, детализированными моделями юнитов и тщательно проработанными картами, Conflict Arena: East Front предлагает незабываемый опыт для всех любителей исторических стратегий и военных симуляторов.


Информация о модах

Разблокирован весь DLC

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Conflict Arena: East Front (Мод, Unlocked) v1.42 MOD APK

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