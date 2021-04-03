android-1.ru / Игры / На русском / Vikings: War of Clans (Мод, Много денег)
Vikings: War of Clans (Мод, Много денег)

Vikings: War of Clans (Мод, Много денег) 6.2.5.2154

18
7
Скачать (106 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Plarium LLC
Версия:
6.2.5.2154
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 106 Мб
id приложения:
com.plarium.vikings
Русский язык:
Есть
Лайков:
18
Комментарии:
2
Просмотров:
25 891

Vikings: War of Clans - это игра, которая погружает вас в мир великих викингов, легендарных воинов и завоевателей. В этой игре вы сможете стать частью этой могучей культуры и вести свой клан к славе и богатству.


Мир викингов представлен как жесткий и бескомпромиссный, но в то же время полный возможностей. Вам предстоит развивать свой поселок, собирать ресурсы, создавать могущественные армии и сражаться с другими игроками за владение территориями. Игра предоставляет вам множество стратегических и тактических решений, которые вам придется принимать, чтобы обеспечить процветание вашего клана.


Одним из ключевых элементов игры является взаимодействие с другими игроками. Вы сможете вступать в альянсы, объединять усилия с друзьями и союзниками, а также участвовать в масштабных битвах за контроль над территориями. Все это создает динамичную и социальную составляющую игры, где ваши дипломатические навыки так же важны, как и ваша боевая мощь.



Скриншоты

Информация о модах

Полная версия игры.

 Теги темы: Много денег

Скачать Vikings: War of Clans (Мод, Много денег) 6.2.5.2154 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Vikings: War of Clans (Мод, Много денег)
106 Мб
Ссылка 2
106 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Sift Heads Reborn (Мод, Много денег)
Sift Heads Reborn (Мод, Много денег)
Версия: 1.2.104
Evo Pop (Мод, Много денег)
Evo Pop (Мод, Много денег)
Версия: 2.14
Крушители Подземелий (Мод, Много денег)
Крушители Подземелий (Мод, Много денег)
Версия: 6.4.6
Hovercraft: истребитель (Мод, Много денег)
Hovercraft: истребитель (Мод, Много денег)
Версия: 1.6.3
7Days: Offline Mystery Puzzle Interactive Novel
7Days: Offline Mystery Puzzle Interactive Novel
Версия: 2.5.3
Dragon Storm Fantasy (Мод, Без рекламы)
Dragon Storm Fantasy (Мод, Без рекламы)
Версия: 3.8.0
Black Hole Hero : Vice Vegas Rope Mafia (Мод, Много денег)
Black Hole Hero : Vice Vegas Rope Mafia (Мод, Много денег)
Версия: 1.6.7
No Humanity - Самая Сложная Игра (Мод, Много денег)
No Humanity - Самая Сложная Игра (Мод, Много денег)
Версия: 8.5.1

Отзывы о Vikings: War of Clans (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Макс
Макс 2 августа 2021 13:35
Сделайте мод он у вас не работает

+4
Ответить
Александр Носков
Александр Носков 3 апреля 2021 14:27
Сделайте мод нормальный

-2
Ответить