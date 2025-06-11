Описание

Garland Boy — это трогательная аркадная игра с элементами симулятора, в которой ты играешь за мальчика, продающего цветочные гирлянды водителям, стоящим на светофоре. Каждый раз, когда загорается красный свет, у тебя есть несколько секунд, чтобы пробежать между машинами, предложить гирлянду и заработать немного денег.





Но за простым геймплеем скрывается большая цель — накопить достаточно средств, чтобы поступить в школу и изменить свою жизнь. Игра сочетает простое управление, минималистичный стиль и эмоциональное наполнение. Garland Boy — это история о стремлении к лучшему, упорстве и надежде даже в самых простых действиях.