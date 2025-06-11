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Garland Boy (Мод, Unlocked)

Garland Boy (Мод, Unlocked) 1.0.387

Продавай гирлянды на перекрёстке и двигайся к мечте шаг за шагом
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Версия:
1.0.387
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Corecell Technology Co.,Ltd
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 19:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 177 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Garland Boy — это трогательная аркадная игра с элементами симулятора, в которой ты играешь за мальчика, продающего цветочные гирлянды водителям, стоящим на светофоре. Каждый раз, когда загорается красный свет, у тебя есть несколько секунд, чтобы пробежать между машинами, предложить гирлянду и заработать немного денег.


Но за простым геймплеем скрывается большая цель — накопить достаточно средств, чтобы поступить в школу и изменить свою жизнь. Игра сочетает простое управление, минималистичный стиль и эмоциональное наполнение. Garland Boy — это история о стремлении к лучшему, упорстве и надежде даже в самых простых действиях.


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 Теги темы: Unlocked

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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