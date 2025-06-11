Garland Boy (Мод, Unlocked) 1.0.387
Продавай гирлянды на перекрёстке и двигайся к мечте шаг за шагом
Garland Boy — это трогательная аркадная игра с элементами симулятора, в которой ты играешь за мальчика, продающего цветочные гирлянды водителям, стоящим на светофоре. Каждый раз, когда загорается красный свет, у тебя есть несколько секунд, чтобы пробежать между машинами, предложить гирлянду и заработать немного денег.
Но за простым геймплеем скрывается большая цель — накопить достаточно средств, чтобы поступить в школу и изменить свою жизнь. Игра сочетает простое управление, минималистичный стиль и эмоциональное наполнение. Garland Boy — это история о стремлении к лучшему, упорстве и надежде даже в самых простых действиях.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.