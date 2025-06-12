Heavy JCB Parking Simulator (Мод, Без рекламы) 1.0
Проверь свою точность за рулём строительного гиганта в экстремальных условиях
Heavy JCB Parking Simulator — это симулятор вождения и парковки тяжёлой строительной техники, где каждый манёвр имеет значение. Ты управляешь экскаваторами, погрузчиками и самосвалами на стройплощадках, пересечённой местности и узких участках. Каждое задание требует внимания к деталям — выверяй повороты, учитывай габариты и соблюдай ограничения по времени, чтобы пройти испытания.
Сложность постепенно растёт: новые типы техники, сложные парковочные сценарии и ограничения на видимость делают процесс особенно напряжённым. Есть режимы для новичков и опытных игроков, а открываемые уровни и техника добавляют мотивации. Скачай игру и проверь, насколько хорошо ты справишься с управлением монстром весом в десятки тонн!
Без рекламы
Скачать Heavy JCB Parking Simulator (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.