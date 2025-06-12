Описание

Heavy JCB Parking Simulator — это симулятор вождения и парковки тяжёлой строительной техники, где каждый манёвр имеет значение. Ты управляешь экскаваторами, погрузчиками и самосвалами на стройплощадках, пересечённой местности и узких участках. Каждое задание требует внимания к деталям — выверяй повороты, учитывай габариты и соблюдай ограничения по времени, чтобы пройти испытания.





Сложность постепенно растёт: новые типы техники, сложные парковочные сценарии и ограничения на видимость делают процесс особенно напряжённым. Есть режимы для новичков и опытных игроков, а открываемые уровни и техника добавляют мотивации. Скачай игру и проверь, насколько хорошо ты справишься с управлением монстром весом в десятки тонн!