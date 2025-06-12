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Heavy JCB Parking Simulator (Мод, Без рекламы)

Heavy JCB Parking Simulator (Мод, Без рекламы) 1.0

Проверь свою точность за рулём строительного гиганта в экстремальных условиях
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GTQ LLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Heavy JCB Parking Simulator — это симулятор вождения и парковки тяжёлой строительной техники, где каждый манёвр имеет значение. Ты управляешь экскаваторами, погрузчиками и самосвалами на стройплощадках, пересечённой местности и узких участках. Каждое задание требует внимания к деталям — выверяй повороты, учитывай габариты и соблюдай ограничения по времени, чтобы пройти испытания.


Сложность постепенно растёт: новые типы техники, сложные парковочные сценарии и ограничения на видимость делают процесс особенно напряжённым. Есть режимы для новичков и опытных игроков, а открываемые уровни и техника добавляют мотивации. Скачай игру и проверь, насколько хорошо ты справишься с управлением монстром весом в десятки тонн!


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Heavy JCB Parking Simulator (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

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Скачать Heavy JCB Parking Simulator (Мод, Без рекламы) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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