Border police life simulator (Мод, Без рекламы) 1
Следи за границей, принимай решения и удерживай порядок на КПП
Border Police Life Simulator — это симулятор с элементами стратегии и ролевой игры, в котором ты исполняешь обязанности офицера пограничной службы. Каждый день ты проверяешь документы, осматриваешь транспорт, оцениваешь подозрительное поведение и решаешь, кого впустить, а кого задержать. Работа требует внимательности — ошибка может стоить безопасности государства.
С ростом сложности открываются новые локации, инструменты досмотра и сценарии: от фальшивых виз до скрытых контрабандистов. Тебя ждут нелёгкие моральные выборы, обновляемые задания и развитие карьеры в суровой системе. Справишься ли ты с давлением и ответственностью? Попробуй и узнай.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.