Описание

Border Police Life Simulator — это симулятор с элементами стратегии и ролевой игры, в котором ты исполняешь обязанности офицера пограничной службы. Каждый день ты проверяешь документы, осматриваешь транспорт, оцениваешь подозрительное поведение и решаешь, кого впустить, а кого задержать. Работа требует внимательности — ошибка может стоить безопасности государства.





С ростом сложности открываются новые локации, инструменты досмотра и сценарии: от фальшивых виз до скрытых контрабандистов. Тебя ждут нелёгкие моральные выборы, обновляемые задания и развитие карьеры в суровой системе. Справишься ли ты с давлением и ответственностью? Попробуй и узнай.