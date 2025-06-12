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Border police life simulator (Мод, Без рекламы)

Border police life simulator (Мод, Без рекламы) 1

Следи за границей, принимай решения и удерживай порядок на КПП
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Версия:
1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Atlantis Games Studios
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 216 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Border Police Life Simulator — это симулятор с элементами стратегии и ролевой игры, в котором ты исполняешь обязанности офицера пограничной службы. Каждый день ты проверяешь документы, осматриваешь транспорт, оцениваешь подозрительное поведение и решаешь, кого впустить, а кого задержать. Работа требует внимательности — ошибка может стоить безопасности государства.


С ростом сложности открываются новые локации, инструменты досмотра и сценарии: от фальшивых виз до скрытых контрабандистов. Тебя ждут нелёгкие моральные выборы, обновляемые задания и развитие карьеры в суровой системе. Справишься ли ты с давлением и ответственностью? Попробуй и узнай.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Border police life simulator (Мод, Без рекламы) v1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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