Kereta Api Jawa (Мод, Без рекламы) 2.1.1
Управляй поездом по живописной Яве — от Джакарты до Сурабаи
Kereta Api Jawa — это неспешный симулятор, в котором ты берёшь под контроль классический индонезийский поезд, следующий по маршруту с запада на восток острова Ява. Отправляйся в путь с вокзала Пасар Сенен в Джакарте и мчись сквозь тропические пейзажи до станции Пасар Тури в Сурабае. Всё, что от тебя требуется — наслаждаться управлением, менять скорость, тормозить у станций и наблюдать за сменой природы за окном.
Ностальгическая атмосфера и реалистичная детализация поездов делают игру особенно привлекательной для фанатов железных дорог. Здесь нет спешки — ты просто ведёшь поезд, останавливаешься на станциях и впитываешь дух острова. Отличный выбор, если хочется отдохнуть, расслабиться и почувствовать себя настоящим машинистом на одном из самых известных маршрутов Индонезии.
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