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Kereta Api Jawa (Мод, Без рекламы)

Kereta Api Jawa (Мод, Без рекламы) 2.1.1

Управляй поездом по живописной Яве — от Джакарты до Сурабаи
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Версия:
2.1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CiihuyCom
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 201 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Kereta Api Jawa — это неспешный симулятор, в котором ты берёшь под контроль классический индонезийский поезд, следующий по маршруту с запада на восток острова Ява. Отправляйся в путь с вокзала Пасар Сенен в Джакарте и мчись сквозь тропические пейзажи до станции Пасар Тури в Сурабае. Всё, что от тебя требуется — наслаждаться управлением, менять скорость, тормозить у станций и наблюдать за сменой природы за окном.


Ностальгическая атмосфера и реалистичная детализация поездов делают игру особенно привлекательной для фанатов железных дорог. Здесь нет спешки — ты просто ведёшь поезд, останавливаешься на станциях и впитываешь дух острова. Отличный выбор, если хочется отдохнуть, расслабиться и почувствовать себя настоящим машинистом на одном из самых известных маршрутов Индонезии.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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