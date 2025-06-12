Описание

Kereta Api Jawa — это неспешный симулятор, в котором ты берёшь под контроль классический индонезийский поезд, следующий по маршруту с запада на восток острова Ява. Отправляйся в путь с вокзала Пасар Сенен в Джакарте и мчись сквозь тропические пейзажи до станции Пасар Тури в Сурабае. Всё, что от тебя требуется — наслаждаться управлением, менять скорость, тормозить у станций и наблюдать за сменой природы за окном.





Ностальгическая атмосфера и реалистичная детализация поездов делают игру особенно привлекательной для фанатов железных дорог. Здесь нет спешки — ты просто ведёшь поезд, останавливаешься на станциях и впитываешь дух острова. Отличный выбор, если хочется отдохнуть, расслабиться и почувствовать себя настоящим машинистом на одном из самых известных маршрутов Индонезии.