Описание

Quarantine Security Zone — это симулятор инспектора, где ты отвечаешь за безопасность карантинного поста. Каждое утро ты открываешь ворота и начинаешь принимать поток пассажиров: сверяешь паспорта, изучаешь визы, проводишь сканирование и медицинский осмотр. Но не все больные честны — некоторые будут пытаться пройти с подделками или скрытыми симптомами. Чем внимательнее ты будешь, тем больше жизней спасёшь.





В твоём распоряжении — передовые инструменты осмотра, включая антивирусные и биометрические сканеры, анализаторы крови и просвет багажа. По мере прохождения смен открываются новые типы угроз, включая мутации вирусов, саботаж и рост паники. С каждым днём сложность растёт — решай, кого изолировать, а кого пропустить, и постарайся не ошибиться. Удержишь ли ты границу до конца эпидемии?