Quarantine Security Zone (Мод, Много денег) 0.1.1
Проверяй документы, ищи симптомы и не дай вирусу пройти границу
Quarantine Security Zone — это симулятор инспектора, где ты отвечаешь за безопасность карантинного поста. Каждое утро ты открываешь ворота и начинаешь принимать поток пассажиров: сверяешь паспорта, изучаешь визы, проводишь сканирование и медицинский осмотр. Но не все больные честны — некоторые будут пытаться пройти с подделками или скрытыми симптомами. Чем внимательнее ты будешь, тем больше жизней спасёшь.
В твоём распоряжении — передовые инструменты осмотра, включая антивирусные и биометрические сканеры, анализаторы крови и просвет багажа. По мере прохождения смен открываются новые типы угроз, включая мутации вирусов, саботаж и рост паники. С каждым днём сложность растёт — решай, кого изолировать, а кого пропустить, и постарайся не ошибиться. Удержишь ли ты границу до конца эпидемии?
Много денег
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.