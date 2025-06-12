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Quarantine Security Zone (Мод, Много денег)

Quarantine Security Zone (Мод, Много денег) 0.1.1

Проверяй документы, ищи симптомы и не дай вирусу пройти границу
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
MayGamesLLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:32
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 197 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Quarantine Security Zone — это симулятор инспектора, где ты отвечаешь за безопасность карантинного поста. Каждое утро ты открываешь ворота и начинаешь принимать поток пассажиров: сверяешь паспорта, изучаешь визы, проводишь сканирование и медицинский осмотр. Но не все больные честны — некоторые будут пытаться пройти с подделками или скрытыми симптомами. Чем внимательнее ты будешь, тем больше жизней спасёшь.


В твоём распоряжении — передовые инструменты осмотра, включая антивирусные и биометрические сканеры, анализаторы крови и просвет багажа. По мере прохождения смен открываются новые типы угроз, включая мутации вирусов, саботаж и рост паники. С каждым днём сложность растёт — решай, кого изолировать, а кого пропустить, и постарайся не ошибиться. Удержишь ли ты границу до конца эпидемии?


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Quarantine Security Zone (Мод, Много денег) v0.1.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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