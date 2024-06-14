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Animash (Мод, Unlocked)

Animash (Мод, Unlocked) 146

Создавайте уникальных гибридов из разных зверушек
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4
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Abstract Software Inc.
Версия:
146
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
id приложения:
com.abstractsoft.animalsmash
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
5 738

Animash - это забавное и привлекательное казуальное развлечение, в котором игроки могут комбинировать двух зверушек и создавать уникальных гибридов. Оно отличается красивой графикой, а результаты комбинаций имеют смысл и соответствующую информацию, которая делает игру более привлекательной.


В Animash постоянно обновляется ассортимент доступных зверушек, что позволяет игрокам расширять свою коллекцию и находить новых и удивительных гибридов. Отличная картинка и приятный дизайн придают игре визуальное очарование, а простое управление делает процесс игры легким и понятным.


Разнообразие возможных комбинаций в Animash позволяет создавать потешных и забавных существ. Это простое и незатейливое развлечение, которое не даст вам скучать и будет приятной забавой на каждый день. Если вы ищете развлечение с простым геймплеем, красивой графикой и возможностью создавать уникальных существ, то Animash станет отличным выбором для вас. Наслаждайтесь созданием гибридов и расширяйте свою коллекцию в этой забавной игре.


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 Теги темы: Unlocked

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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