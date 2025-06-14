Описание

aPS3e — первый эмулятор PS3 на Android, способный загрузить реальные образы .pkg или .iso и показать стартовые заставки любимых тайтлов. Приложение строится на ядре RPCS3, так что интерфейс узнаётся сразу: список игр, лог консоли, быстрый выбор рендера. На флагманах экшены запускаются плавно, а старые инди уже идут почти нативно; бюджетные смартфоны тянут меню и заставки, но в 3D-сценах частота кадров падает, и это нормально для такой ранней версии.





Базовые функции уже работают: импорт сохранений, поддержка геймпадов по Bluetooth, настройка графики, сборка шейдеров на лету. Но проект всё ещё в активной разработке, поэтому совместимость меняется от билда к билду: одни игры преподносят сюрпризы, другие пока даже не показывают логотип. Разработчик выпускает обновления каждую пару недель, оптимизирует Vulkan-рендер и внедряет переведённые патчи от сообщества RPCS3. Если хочешь первым держать PS3 в кармане, попробуй — только запасись свободным гигагерцем, терпением и парой гигабайт памяти под образы.