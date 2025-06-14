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aPS3e Premium

aPS3e Premium 1.20

Запусти игры PS3 на телефоне, но помни — консоль в кармане требует мощи
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Версия:
1.20
Требования:
Android 9
Разработчик:
aenu
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Скриншоты
Описание

aPS3e — первый эмулятор PS3 на Android, способный загрузить реальные образы .pkg или .iso и показать стартовые заставки любимых тайтлов. Приложение строится на ядре RPCS3, так что интерфейс узнаётся сразу: список игр, лог консоли, быстрый выбор рендера. На флагманах экшены запускаются плавно, а старые инди уже идут почти нативно; бюджетные смартфоны тянут меню и заставки, но в 3D-сценах частота кадров падает, и это нормально для такой ранней версии.


Базовые функции уже работают: импорт сохранений, поддержка геймпадов по Bluetooth, настройка графики, сборка шейдеров на лету. Но проект всё ещё в активной разработке, поэтому совместимость меняется от билда к билду: одни игры преподносят сюрпризы, другие пока даже не показывают логотип. Разработчик выпускает обновления каждую пару недель, оптимизирует Vulkan-рендер и внедряет переведённые патчи от сообщества RPCS3. Если хочешь первым держать PS3 в кармане, попробуй — только запасись свободным гигагерцем, терпением и парой гигабайт памяти под образы.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать aPS3e Premium v1.20 MOD APK

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Скачать aPS3e Premium 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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