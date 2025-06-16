My Memory Shop-Global (Мод, Без рекламы) 1.8.7
Открой детскую мечту: магазин воспоминаний с играми и угощениями ностальгии
My Memory Shop-Global переносит тебя в Хэппитон, где запах газировки и винила витает в воздухе. Ты распахиваешь двери киоска, ставишь на полку сырную сосиску и пинаешь консервную банку, чтобы привлечь первых детей. Каждые пять минут варишь кофе, отдаёшь сэндвич, выдаёшь аркадную фишку и слушаешь 8-битный плейлист. Экран мигает наградой, когда очередь довольна, а сосед зовёт сыграть в «Классики». Готов удержать темп и превратить витрину в уголок, куда хочется возвращаться?
Комбинируй мелких помощников и ностальгические игры, чтобы расширять меню: от пяти газировок до 50+ картриджей. Выбери мультиформатный бизнес — бар-сода, прокат видео или виниловую лавку — и прокачивай кассу через 100 уровней апгрейдов. Каждая продажа даёт купоны на сезонные костюмы и уличные ярмарки, где ты можешь обмениваться товарами с друзьями. Прогресс хранится в облаке, работает офлайн, донат — только на скины. Забирать ли статуэтку лучшего магазина года — решать тебе.
Без рекламы
Скачать My Memory Shop-Global (Мод, Без рекламы) v1.8.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.