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My Memory Shop-Global (Мод, Без рекламы)

My Memory Shop-Global (Мод, Без рекламы) 1.8.7

Открой детскую мечту: магазин воспоминаний с играми и угощениями ностальгии
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Версия:
1.8.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
37 Mobile Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:02
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

My Memory Shop-Global переносит тебя в Хэппитон, где запах газировки и винила витает в воздухе. Ты распахиваешь двери киоска, ставишь на полку сырную сосиску и пинаешь консервную банку, чтобы привлечь первых детей. Каждые пять минут варишь кофе, отдаёшь сэндвич, выдаёшь аркадную фишку и слушаешь 8-битный плейлист. Экран мигает наградой, когда очередь довольна, а сосед зовёт сыграть в «Классики». Готов удержать темп и превратить витрину в уголок, куда хочется возвращаться?


Комбинируй мелких помощников и ностальгические игры, чтобы расширять меню: от пяти газировок до 50+ картриджей. Выбери мультиформатный бизнес — бар-сода, прокат видео или виниловую лавку — и прокачивай кассу через 100 уровней апгрейдов. Каждая продажа даёт купоны на сезонные костюмы и уличные ярмарки, где ты можешь обмениваться товарами с друзьями. Прогресс хранится в облаке, работает офлайн, донат — только на скины. Забирать ли статуэтку лучшего магазина года — решать тебе.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать My Memory Shop-Global (Мод, Без рекламы) v1.8.7 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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