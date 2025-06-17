Gangsta Rage - Игра Босс Мафии (Мод, Много денег) 1.13.0.8
Возьми квартал под прицел, подорви банк и стань королём грязных тёмных улиц
Gangsta Rage бросает тебя в дымные кварталы мегаполиса: ты выпрыгиваешь из ржавого седана с пистолетом-автоматом, метишь стену тегом банды и уже через минуту вокруг воют сирены. Каждые пять минут ты ныряешь в перестрелку, скользишь за контейнер, лутаешь пачку налички и подрываешь бронированный фургон, чтобы открыть новый ствол. Риск высок: одно неверное движение — и улица, где всё решается свинцом, поглотит тебя до титров.
Командуй отрядом из снайпера, громилы и хакера, усиливай влияние, скупая 10 кварталов и 50 апгрейдов баз. ограбления банков приносят редкие схемы оружия, а войны банд поднимают репутацию до уровня босса. Онлайн-серверы держат до 20 игроков, офлайн-миссии дают тренировку без трафика, донат — только косметика. Нажми «Установить», собери команду и докажи, что настоящим королём улиц станешь именно ты.
Войдите в игру, чтобы получить большое количество валюты
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.