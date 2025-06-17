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Gangsta Rage - Игра Босс Мафии (Мод, Много денег)

Gangsta Rage - Игра Босс Мафии (Мод, Много денег) 1.13.0.8

Возьми квартал под прицел, подорви банк и стань королём грязных тёмных улиц
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Версия:
1.13.0.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
HYPERCELL
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:38
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Gangsta Rage бросает тебя в дымные кварталы мегаполиса: ты выпрыгиваешь из ржавого седана с пистолетом-автоматом, метишь стену тегом банды и уже через минуту вокруг воют сирены. Каждые пять минут ты ныряешь в перестрелку, скользишь за контейнер, лутаешь пачку налички и подрываешь бронированный фургон, чтобы открыть новый ствол. Риск высок: одно неверное движение — и улица, где всё решается свинцом, поглотит тебя до титров.


Командуй отрядом из снайпера, громилы и хакера, усиливай влияние, скупая 10 кварталов и 50 апгрейдов баз. ограбления банков приносят редкие схемы оружия, а войны банд поднимают репутацию до уровня босса. Онлайн-серверы держат до 20 игроков, офлайн-миссии дают тренировку без трафика, донат — только косметика. Нажми «Установить», собери команду и докажи, что настоящим королём улиц станешь именно ты.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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