Описание

Gangsta Rage бросает тебя в дымные кварталы мегаполиса: ты выпрыгиваешь из ржавого седана с пистолетом-автоматом, метишь стену тегом банды и уже через минуту вокруг воют сирены. Каждые пять минут ты ныряешь в перестрелку, скользишь за контейнер, лутаешь пачку налички и подрываешь бронированный фургон, чтобы открыть новый ствол. Риск высок: одно неверное движение — и улица, где всё решается свинцом, поглотит тебя до титров.





Командуй отрядом из снайпера, громилы и хакера, усиливай влияние, скупая 10 кварталов и 50 апгрейдов баз. ограбления банков приносят редкие схемы оружия, а войны банд поднимают репутацию до уровня босса. Онлайн-серверы держат до 20 игроков, офлайн-миссии дают тренировку без трафика, донат — только косметика. Нажми «Установить», собери команду и докажи, что настоящим королём улиц станешь именно ты.