Создайте собственную гоночную команду. Овладевайте искусством гонок и управлением своей командой с пит-уолла. Постройте собственный завод и создавайте уникальные детали для автомобилей, находите новых инвесторов, людей которые будут готовы вложить не малые деньги в ваш бизнес, ищите гонщиков - именно они сядут за руль мощных гоночных автомобилей. Набирайте чемпионские очки и поднимайтесь вы рейтинге среди других игроков. Создавайте союзы с другими игроками и обменивайтесь своими техническими достижениями.





Особенности