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GT Manager (Встроенный кэш)

GT Manager (Встроенный кэш) 1.90.2

5
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tiny Digital Factory
Версия:
1.90.2
Категория:
Гонки / Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 420 Мб
id приложения:
com.TDF.GTManager
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
4 460

Создайте собственную гоночную команду. Овладевайте искусством гонок и управлением своей командой с пит-уолла. Постройте собственный завод и создавайте уникальные детали для автомобилей, находите новых инвесторов, людей которые будут готовы вложить не малые деньги в ваш бизнес, ищите гонщиков - именно они сядут за руль мощных гоночных автомобилей. Набирайте чемпионские очки и поднимайтесь вы рейтинге среди других игроков. Создавайте союзы с другими игроками и обменивайтесь своими техническими достижениями.


Особенности

  • Собирайте множество гоночных автомобилей от популярных брендов Porsche, Mercedes, McLaren, Nissan, Audi.
  • Создайте собственную команду и инвестируйте в бизнес.
  • Продвигайте себя в онлайн-лигах поднимаясь в рейтинге.
  • Улучшайте гоночные автомобили.
  • Участвуйте в гонках на 16+ гоночных трассах.
  • Постройте свою победную стратегию.

Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Встроенный кэш, Автомобили

Скачать GT Manager (Встроенный кэш) 1.90.2 взлом

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Скачать GT Manager (Встроенный кэш) 420 Мб Ссылка 2 420 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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