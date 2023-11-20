GT Manager (Встроенный кэш) 1.90.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tiny Digital Factory
Версия:
1.90.2
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 420 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
4 460
Создайте собственную гоночную команду. Овладевайте искусством гонок и управлением своей командой с пит-уолла. Постройте собственный завод и создавайте уникальные детали для автомобилей, находите новых инвесторов, людей которые будут готовы вложить не малые деньги в ваш бизнес, ищите гонщиков - именно они сядут за руль мощных гоночных автомобилей. Набирайте чемпионские очки и поднимайтесь вы рейтинге среди других игроков. Создавайте союзы с другими игроками и обменивайтесь своими техническими достижениями.
Особенности
- Собирайте множество гоночных автомобилей от популярных брендов Porsche, Mercedes, McLaren, Nissan, Audi.
- Создайте собственную команду и инвестируйте в бизнес.
- Продвигайте себя в онлайн-лигах поднимаясь в рейтинге.
- Улучшайте гоночные автомобили.
- Участвуйте в гонках на 16+ гоночных трассах.
- Постройте свою победную стратегию.
Информация о модах
Советы по неограниченному использованию Boost
: включить по умолчанию
Скачать GT Manager (Встроенный кэш) 1.90.2 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство