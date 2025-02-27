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Nextbots In Backrooms: Sandbox (Мод, Бесплатные награды)

Nextbots In Backrooms: Sandbox (Мод, Бесплатные награды) 6.6.0

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Версия:
6.6.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
HOOKAH GAMES
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 905
Скриншоты
Описание

Nextbots In Backrooms: Sandbox - захватывающая игра-песочница, которая приглашает вас в уникальный игровой мир, полный возможностей и приключений. В этой игре вы сами создаете правила и исследуете множество увлекательных локаций, включая таинственные комнаты и объекты.


Ваша главная задача - создать свой собственный игровой опыт, разрабатывая уровни и настройки по своему вкусу. Игроки имеют полную свободу в определении сценария и событий, что позволяет воплотить в жизнь любые игровые идеи. Помимо этого, вы сможете участвовать в захватывающих противостояниях и сражениях с различными врагами и противниками, что добавляет динамизма и азарта в игру.


"Nextbots In Backrooms: Sandbox" предоставляет вам неограниченные возможности для творчества и исследований. Играйте по своим правилам и наслаждайтесь уникальным игровым опытом, который не оставит вас равнодушным.


Информация о модах

Бесплатные награды

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Скачать Nextbots In Backrooms: Sandbox (Мод, Бесплатные награды) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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